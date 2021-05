Avellino, è l'ora della verità: scende in campo la Curva Sud Comunicato del direttivo del tifo organizzato: "Appuntamento a Campo Genova". I dettagli

La mobilitazione è generale. Domani, alle 20,45, l'Avellino si giocherà la qualificazione alla seconda fase nazionale dei playoff. Al “Partenio-Lombardi” i biancoverdi dovranno battere il Palermo, con qualsiasi risultato, per accedere a quelli che possono considerarsi, a tutti gli effetti, i quarti di finale degli spareggi promozione. Impossibilitati a incitare la squadra dagli spalti, per effetto delle porte chiuse, i tifosi non hanno alcuna intenzione di abbandonare la squadra al proprio destino e sono pronti a scendere in strada, letteralmente, per garantire il proprio supporto a distanza.

Questa mattina il direttivo della Curva Sud ha, così, diffuso un comunicato ufficiale: “L'Avellino ha bisogno di noi, la Sud ha bisogno della sua gente. Mercoledì 26 maggio, alle 18,45, appuntamento a Campo Genova. Attenderemo insieme il passaggio del pullman del nostro amato Avellino per far sentire alla squadra tutto il nostro calore. Per quanto il momento storico che stiamo attraversando ci impedisca di vivere queste giornate come meriterebbero di essere vissute, abbiamo l'obbligo morale di rendere incandescente l'ambiente, abbiamo l'obbligo di trasmettere loro tutto il nostro amore per questa maglia.

Chiediamo l'aiuto di tutti per sostenere i ragazzi e spingerli alla vittoria. Vi invitiamo a indossare una maglia dell'Avellino: sciarpa al collo e bandiera in mano, orgogliosi e fieri come siamo. La forza del lupo è il branco... azzanniamoli. Avanti Avellino, avanti Irpinia. Curva Sud Avellino.

N.B.: In ottemperanza alla normativa anti-Covid, è obbligatorio l'utilizzo della mascherina. Ci impegniamo, inoltre, a garantire il rispetto del distanziamento sociale”.