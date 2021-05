Avellino - Palermo, la designazione arbitrale fa discutere Dopo le polemiche al "Barbera" i biancoverdi ritrovano un arbitro duramente contestato da Braglia

Avellino - Palermo, valida per il ritorno della primo turno della fase nazionale dei playoff, sarà arbitrata Luca Zufferli della sezione di Udine. Una scelta che fa discutere per le code polemiche lasciate in eredità dai due match dei biancoverdi finora arbitrati dal direttore di gara friulano. In campionato, con Zufferli, l'Avellino ha perso sia a Francavilla Fontana (1-0), sia a Catania (3-1). In entrambi i casi non sono mancate le recriminazioni irpine.

Ancora riecheggiano le dichiarazioni rese da Braglia al termine del match al “Massimino”. In quella circostanza il tecnico grossetano dichiarò: “Noi abbiamo perso a Francavilla con lo stesso arbitro di oggi. Il metro di giudizio è sempre stato uguale. Spero che chi di dovere abbia visto. Episodi clamorosi sia oggi, sia in quella partita. Non so se si vuol far finta di niente”. E, dunque, altra benzina sul fuoco alla vigilia del match in programma al “Partenio-Lombardi” con calcio d'inizio alle 20,45. Sponda avellinese, nemmeno il tempo di smaltire la rabbia per il contestato e decisivo rigore concesso domenica scorsa, al “Barbera”, ai rosanero, che c'è fare i conti con una designazione che sta già facendo storcere più di un muso. Niente alibi, però, per l'Avellino, chiamato a fare la sua parte per vincere e andare avanti.