Filippi: "Braglia? Ha qualcosa da farsi perdonare" Il tecnico del Palermo: "Non mi rivedo in certi gesti. Troppe storie sull'arbitraggio"

Alla vigilia di Avellino – Palermo, valida per il ritorno del primo turno della fase nazionale dei playoff, videoconferenza del tecnico dei rosanero, Giacomo Filippi: “Ce la giocheremo. Abbiamo preparato questa sfida sui 180 minuti. I ragazzi stanno tutti bene, compresi Santana e Floriano. Vediamo chi, tra loro, può essere più utile ad agire tra le maglie dell'Avellino. Anche il recupero di Luperini (al rientro dopo un turno di squalifica, ndr) è importante per quel che può dare in avanti. Voglio sottolineare la partita straordinaria da parte di Broh. Ci vogliono mesi per conoscere i vari meccanismi e devo dire grazie ai ragazzi che interpretano sempre meglio quanto gli viene proposto. Sceglieremo domani chi far giocare davanti, la scelta di Kanoute a Castellammare di Stabia si è rivelata azzeccata, ma anche Saraniti ha fatto benissimo domenica. Queste partite si possono risolvere anche in corsa e chi subentra dalla panchina deve dare il massimo come chi parte dall'inizio. Fa piacere sentire il supporto dei tifosi rosanero, giocheremo anche per loro. Faremo di tutto per non cadere in provocazioni, la stiamo preparando anche sotto questo punto di vista, ma dobbiamo pensare solo al campo. Loro sono forti, hanno una società gloriosa come la nostra, non bisogna cadere in tranelli. Ci stiamo preparando a giocare come sappiamo senza farci distrarre dalle chiacchiere. Braglia? Si giustifica perché ha qualcosa da farsi perdonare. Non mi rivedo in certi gesti. Ci sono state troppe storie sull’arbitraggio che è stato normale e regolare. Ci apprestiamo a giocare una partita molto sentita tra due squadre che domenica scorsa hanno dato tutto per avere la meglio sull’altra”.