Una raccolta fondi in memoria di Filippo Viscido A promuovere l'iniziativa la famiglia Contino, l'ex presidente Cipriano e il diesse Dionisio

Una raccolta fondi intitolata alla memoria di Filippo Viscido. A promuoverla è la famiglia Contino. Al fianco di Sergio Contino, dirigente ai tempi dell'Avellino.12 ripartito dalla Serie D nell'estate del 2009, l'ex presidente Marco Cipriano e l'ex direttore sportivo dei biancoverdi, Nicola Dionisio. Furono proprio loro a portare tra le file dei lupi l'ex centrocampista, che domenica 16 maggio si è tolto la vita nella sua abitazione a Battipaglia.

Questo il post su Facebook pubblicato dalla figlia di Sergio Contino, Francesca:

"Da oggi ognuno di noi, ognuno di voi, può destinare una quota a piacere su questo Iban:

IBAN: IT51S3608105138291263391280

INTESTATARIO: VISCIDO DOMENICO

CAUSALE: DONAZIONE IN MEMORIA DI VISCIDO FILIPPO

Alla fine della raccolta daremo evidenza pubblica del contributo totale.

Mio padre, Sergio Contino, ex dirigente dell'Avellino, Marco Cipriano, ex dirigente Avellino, Nicola Dionisio, ex DS dell'Avellino e tanti altri fra tifosi e sostenitori si sono mossi in questi giorni per rendere possibile questa campagna e per compattare ancor più la comunità avellinese, scossa da questo lutto che è sempre più il lutto di tutti noi.

Pippo era il calciatore, il bravo ragazzo, il marito, il padre, l'amico, il fratello, il figlio e molto più. Un uomo, un combattente, l'orgoglio di tanti e tale resterà nei cuori di tutti. E la sua famiglia è la nostra famiglia, per cui ragazzi, in nome del grande cuore avellinese, in nome di quel lupo che Pippo tanto amava e che contraddistingue questa nostra comunità anche in momenti come questi, condividiamo più che possiamo e aiutiamo!".