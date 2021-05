Play off, Avellino al secondo turno: si attende il sorteggio Il primo match è in programma domenica al Partenio - Lombardi

Si svolgeranno domani i sorteggi per il secondo turno nazionale dei play off. L’Avellino dovrà affrontare una tra Alessandria, Padova, Catanzaro e Sudtirol. Il match d’andata si giocherà domenica sul sintetico del Partenio. Il ritorno, invece, vedrà la truppa di Braglia in trasferta il 2 giugno. Ecco le qualificate:

Teste di serie: Alessandria, Padova, Catanzaro, Sudtirol.

Qualificate: Feralpisalò, Albinoleffe, Renate, Avellino.