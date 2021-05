Avellino, Carriero esulta: "Abbiamo dato tutto per vincere" Il centrocampista biancoverde: "Successo merito di un gruppo spettacolare"

Dichiarazione del post gara per Carriero che ha commentato così la vittoria ottenuta dall'Avellino contro il Palermo:

“Abbiamo dato tutto. E' un successo merito di un gruppo spettacolare. E’ stato davvero emozionante giocare questa partita anche per chi non ha giocato. All'andata siamo caduti in provocazioni. La gara è stata decisa da un episodio. C’era rabbia. In settimana ci siamo concentrati solo su noi stessi. Stasera il primo tempo è stato dispendioso. Nella ripresa siamo calati, ma penso che sia normale considerate le partite ravvicinate e il viaggio. Siamo partiti forte mentalmente. Volevamo portare a casa il risultato perché non potevamo finire la stagione in questo modo”.