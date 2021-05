Avellino, Ciancio: "Voglio evitare l'Alessandria" Il calciatore biancoverde: "Siamo un gruppo coeso. Un plauso ai nostri tifosi"

"Sono molto contento per il gruppo, soprattutto per chi ha giocato meno. Siamo una squadra coesa,Chi vorrei evitare nei play off? Sicuramente l’Alessandria".

Così ha esordito Simone Cianco ai microfoni di Offside che poi ha proseguito così:

"Il mister è un motivatore. E’ riuscito a toccare le corde giuste, ma in partite del genere non c’è neanche bisogno per come sono fondamentali. Il primo tempo è stato importante, poi nella ripresa ci siamo abbassati anche per merito del Palermo. Sentivamo rubata la partita d’andata, anche perché un rigore del genere fa male. Abbiamo buttato il cuore oltre l’ostacolo e si è visto. Aspettiamo il sorteggio e iniziamo a prepararci. Per i tifosi va solo un grande applauso. Dispiace che non ci siano stati".