Avellino - Palermo 1-0, le pagelle Dossena un gigante nel cuore della difesa. Maniero e Fella: tecnica, cuore e generosità come gol

Avellino – Palermo 1-0, le pagelle.

Marcatore: pt 34' D'Angelo.

Avellino (3-5-2): Forte 6.5; Laezza 6.5, Dossena 7, Illanes 6; Ciancio 6, Carriero 6, Aloi 6, D’Angelo 6.5 (44’ st Adamo sv), Tito 6; Maniero 7 (44’ st Santaniello sv), Fella 7 (46’ st Bernardotto sv). A disp.: Pane, Leoni, Rizzo, Silvestri M., Santaniello, De Francesco, Errico, Rocchi, L. Silvestri. All.: Braglia 7.

Palermo (3-4-2-1): Pelagotti 6; Marong 6 (13’ st Saraniti 5), Lancini 5.5 (44’ st Doda sv), Marconi 5; Accardi 6.5, Luperini 6, De Rose 5.5, Valente 6; Santana 5.5 (13’ st Silipo 6), Floriano 5; Kanoute 5.5 (36’ st Almici sv). A disp.: Fallani, Corrado, Palazzi, Crivello, Martin, Peretti, Odjer, Broh. All.: Filippi 5.5.

Arbitro: Luca Zufferli della sezione di Udine 6. Assistenti: Pietro Lattanzi della sezione di Milano e Giulio Basile della sezione di Chieti 6 e 6.

Note: Ammoniti: Fella e Marconi per gioco falloso; Aloi per comportamento non regolamentare. Angoli: 4-3. Recupero: pt 0', st 5'. Prima del fischio di inizio osservato un minuto di raccolimento in memoria di Taricisio Burgnich. Gara a porte chiuse.