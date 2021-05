Avellino, ecco l'avversaria nei quarti di finale dei playoff A Firenze concluso il sorteggio. Definite anche le possibili rivali nella semifinale

L'Avellino sfiderà il Südtirol nel secondo turno nazionale dei playoff, i quarti di finale degli spareggi promozione. Il sorteggio tenuto questa mattina, a Firenze, ha definito l'accoppiamento e il cammino sino alla finale: stilato, mediante sorteggio integrale, pure il calendario delle gare di andata e ritorno. Se Serie B sarà l'Avellino la festeggerà in trasferta, il 16 giugno. In caso di passaggio del turno, i lupi incontrerebbero in semifinale la vincente di Renate - Padova giocando il ritorno in casa. Ieri i lupi hanno eliminato il Palermo vincendo 1-0 la gara di ritorno al “Partenio-Lombardi”, dopo l'1-0 in favore dei rosanero maturato domenica scorsa al “Barbera”. Ora gli altoatesini: sfida inedita, andata domenica prossima al "Partenio-Lombardi"; ritorno mercoledì 2 giugno, in casa degli uomini allenati da Vecchi.

Playoff, secondo turno nazionale.

FeralpiSalò – Alessandria (andata domenica 30 maggio, ritorno mercoledì 2 giugno).

Renate – Padova (andata domenica 30 maggio, ritorno mercoledì 2 giugno).

Avellino – Südtirol (andata domenica 30 maggio, ritorno mercoledì 2 giugno).

Catanzaro – Albinoleffe (andata domenica 30 maggio, ritorno mercoledì 2 giugno).

Final fuor

Vincente FeralpiSalò - Alessandria contro vincente Catanzaro - Albinoleffe.

Vincente Renate - Padova contro vincente Avellino - Südtirol.

In semifinale l'Avellino giocherebbe l'andata in trasferta e il ritorno in casa (domenica 6 giugno) e il ritorno in casa (mercoledì 9 giugno).

In finale l'Avellino giocherebbe l'andata in casa (domenica 13 giugno) e il ritorno in trasferta (mercoledì 16 giugno).