Avellino, l'equilibrio da preservare oltre la fatica Conto alla rovescia per la sfida casalinga con il Südtirol, tempo di scelte per Braglia

Squadra che vince non si cambia. Anche se si gioca ogni tre, quattro giorni e il dispendio di energie, fisiche e mentali, non è trascurabile. Gli equilibri raggiunti vanno preservati, senza complicarsi la vita con rivoluzioni o esperimenti in partite da dentro o fuori da affrontare facendo leva sulle certezze raggiunte nel corso della stagione. Partita dopo partita. Piero Braglia è fin troppo esperto per non sapere che nel calcio paga la semplicità: non solo nelle giocate dei protagonisti in campo, ma pure nelle scelte di un allenatore. Ogni calciatore nel suo ruolo, gioca chi è più in forma, ma pure chi garantisce la salvaguardia della proverbiale quadratura del cerchio.

E l'Avellino la sua di dimensione vincente l'ha trovata con interpreti ben definiti. Forte in porta; Laezza, rientrato alla grande, Dossena e Illanes in difesa; Ciancio, Carriero, Aloi, D'Angelo e Tito a centrocampo; Maniero e Fella in attacco. A proposito del reparto avanzato: le rotazioni costanti, praticate nel corso del campionato, nei playoff hanno finora lasciato spazio all'impiego, dall'inizio, del tandem principe. Un orientamento emerso nei match di andata e ritorno contro il Palermo, nel primo turno della fase nazionale, e che dovrebbe essere confermato pure contro il Südtirol. Assodato che l'impiego di Errico avverrà solo a gara in corso e all'occorrenza e che Miceli, al rientro da un turno di squalifica, è ora l'alternativa a Dossena, appare scontato che possa essere De Francesco l'unico candidato a variare gli interpreti titolari. Ma, come detto, squadra che vince non si cambia. Barra a dritta verso il primo round dei quarti di finale, domani, alle 17,30, al “Partenio-Lombardi”. Diretta post-partita live, a partire dalle 19,30, su 696 TV OttoChannel.