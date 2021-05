Avellino - Südtirol, occhio al cartellino per i 12 diffidati Sei calciatori per parte salterebbero la gara di ritorno in caso di cartellino giallo: ecco chi

Due ammonizioni e scatta il semaforo rosso. Il regolamento dei playoff pone già i calciatori di Avellino e Südtirol nella condizione di fare attenzione per evitare di saltare il ritorno dei quarti di finale degli spareggi promozione, in programma mercoledì prossimo, alle 17,30, allo stadio “Druso”. E così domani, al “Partenio-Lombardi” (ore 17,30), bisognerà abbinare temperamento, intensità e pulizia degli interventi per evitare di incappare in un turno di stop. Sono ben 12 i calciatori in diffida, 6 per parte, ovvero gli ammoniti ereditati dal primo turno della fase nazionale. Tra le file biancoverdi sono gravati di un giallo Aloi, Carriero, Ciancio, Dossena, Fella e Laezza; tra quelle biancorosse Fink, Morelli, Karic, Polak, Poluzzi e Tait. Chi è squalificato (Gatto nel Südtirol, Baraye nell'Avellino); chi rischia di essere squalificato, chi rientra dopo essere stato appiedato: è il caso di Miceli nell'Avellino, di Curto e mister Vecchi sponda altoatesina. Ogni dettaglio fa la differenza, anche questo, ma Braglia docet: “Guai a tirare il piede indietro”. Perché in battaglia chi si ferma a fare calcoli è perduto.