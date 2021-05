Avellino - Südtirol, le probabili formazioni Alle 17,30 l'andata del secondo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C

Adrenalina a mille, emozioni in apnea senza possibilità di tirare il fiato. In Serie C prendono il via i quarti di finale dei playoff e torna in campo l'Avellino. Eliminato il Palermo, nel primo turno della fase nazionale, alle 17:30, al “Partenio-Lombardi”, scoccherà l'ora della gara di andata contro l'ambizioso Südtirol. I biancoverdi, che non sono stati testa di serie nel sorteggio tenuto lo scorso giovedì a Firenze, devono vincere almeno uno dei due match contro la migliore terza, tra i tre giorni, per qualificarsi alle final four. In caso di una sconfitta nei due match in programma, sarà necessario di realizzare un gol in più degli avversari nel doppio confronto per andare avanti (ritorno mercoledì prossimo, alle 17,30, allo stadio “Druso”). Non sono previsti tempi supplementari e calci di rigore. In città è palpabile l'attesa per una sfida inedita, quella contro gli altoatesini in un clima diviso a metà tra l'ottimismo e la preoccupazione per l'incontro con un avversario di cui si sa poco o nulla, ma per cui parla il gran cammino nel girone B: 75 punti, promozione diretta sfiorata alle spalle di Perugia e Padova.

Sul fronte formazioni, Braglia dovrebbe confermare in blocco l'undici di partenza opposto per due volte di fila in occasione dei primi impegni negli spareggi promozione. Avanti tutta con il rodato 3-5-2: Forte in porta; Laezza, Dossena e Illanes in difesa; Ciancio, Carriero, Aloi, D'Angelo e Tito a centrocampo; Maniero e Fella in attacco. Rientra dalla squalifica Miceli, che si accomoderà in panchina. Sponda biancorossa, preso lo scalpo della Pro Vercelli (ko 2-1 all'andata, successo per 2-1 al ritorno), Vecchi è pronto a varare un turnover ragionato. Casiraghi, Voltan e Fishnaller, qualora dovesse essere preferito a Odogwu, sono i pericolo numero uno. A centrocampo da limitare le geometrie dell'ex Roma Leandro Greco. El Kaouakibi potrebbe essere la mossa a sorpresa dall'inizio. Occhio ai diffidati: Aloi, Carriero, Ciancio, Dossena, Fella e Laezza tra le file irpine; Fink, Morelli, Karic, Polak, Poluzzi e Tait tra quelle ospiti. In caso di ammonizione salteranno la prossima partita.

Avellino – Südtirol, le probabili formazioni.

Stadio “Partenio-Lombardi” (ore 17,30)

Avellino (3-5-2): Forte; Laezza, Dossena, Illanes; Ciancio, Carriero, Aloi, D'Angelo, Tito; Maniero, Fella. A disp.: Pane, Leoni, Rocchi, Miceli, L. Silvestri, M. Silvestri, De Francesco, Rizzo, Adamo, Errico, Santaniello, Bernardotto. All.: Braglia.

Squalificati: Baraye.

Indisponibili: nessuno.

Diffidati: Aloi, Carriero, Ciancio, Dossena, Fella, Laezza.

Ballottaggi: nessuno.

Südtirol (4-3-2-1): Poluzzi; Morelli, Curto, Vinetot, Fabbri; Tait, Greco, Fink; Casiraghi, Voltan; Odogwu. A disp.: Meneghetti, Pircher, Polak, Malomo, El Kaouakibi, Davi, Beccaro, Karic, Rover, Magnaghi, Fischnaller, Marchi. All.: Vecchi.

Squalificati: Gatto.

Indisponibili: nessuno.

Diffidati: Fink, Morelli, Karic, Polak, Poluzzi, Tait.

Ballottaggi: Odogwu – El Kaouakibi: 55% - 45%; Odogwu – Fishnaller: 55% - 45%.

Arbitro: Rutella della sezione di Enna. Assistenti: Buonocore della sezione di Marsala e Niedda della sezione di Ozieri. Quarto ufficiale: Maranesi della sezione di Ciampino.