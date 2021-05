Avellino, 2-0 al Südtirol: i lupi vedono la semifinale Diagonale di Tito, Santaniello sottomisura: biancoverdi con margine di vantaggio netto al "Druso"

L'Avellino batte il Südtirol nel primo atto del secondo turno del playoff nazionale: risultato di 2-0 per i lupi di Piero Braglia. Il diagonale mancino di Fabio Tito al 72', il tocco sottomisura di Emanuele Santaniello al 79': i biancoverdi firmano una prova di forza contro la squadra bolzanina che termina la gara in dieci (rosso per Marchi dopo il fallo di reazione su Adamo). L'Avellino vede la semifinale promozione. Nel match di ritorno, in programma al "Druso", mercoledì alle 17.30, la squadra irpina avrà tre risultati per accedere al turno successivo: vittoria, pareggio e anche la sconfitta con un gol di scarto.

Primo tempo - Tutto confermato nella formazione titolare dell'Avellino, novità per il Südtirol con il rientro di Curto dal turno di squalifica (panchina per Polak). Gioca Greco al posto dello squalificato Gatto. Vecchi punta sull'ex Karic e Rover: Fink e Casiraghi partono dalla panchina. Minuto di silenzio nel ricordo delle vittime della tragedia della funivia Stresa-Mottarone. Dopo una prima fase di studio, l'Avellino prova ad accendersi con Tito al 9': cross al centro e Südtirol costretto al calcio d'angolo. Dal corner, Dossena sfiora il vantaggio: conclusione dall'area con il destro a sfiorare il palo sinistro difeso da Poluzzi. Al 14', cross di Maniero e inserimento di Carriero che va di testa, ma non trova lo specchio della porta da buona posizione. Al 30', Illanes rimedia il giallo per un fallo che blocca la possibile ripartenza degli uomini di Vecchi. Un minuto dopo, sul contatto Karic-Aloi, il Südtirol corre in contropiede: 3 contro 1, ma Odogwu spreca. Chiude Forte, salva i lupi e Laezza rimedia il giallo per proteste (il capitano biancoverde era diffidato, salterà la gara di ritorno). Al 40', sbavatura irpina, ma la squadra ospite non ne approfitta. L'Avellino ci prova nel finale della prima frazione, ma all'intervallo è 0-0.

Secondo tempo - L'attacco biancoverde si mette in mostra proprio in avvio di ripresa: il destro di Fella costringe Poluzzi all'intervento (calcio d'angolo per i lupi). Allo scoccare del 59', fuori Voltan e Odogwu, dentro Casiraghi e Marchi. Dopo pochi secondi, Curto ferma Maniero irregolarmente: ammonito. Al 65', calcio d'angolo di Tito, colpo di testa di Maniero ed è pronto Poluzzi a dire di no. Al 70', problemi muscolari per Laezza con due cambi per Braglia: fuori Fella e Laezza, dentro Rizzo e Santaniello. Il tecnico porta Ciancio nel trio difensivo. Al 72', corsa biancoverde con la palla che scorre sull'out sinistro dopo il rimpallo su Vinetot: conclusione di Tito, che supera Poluzzi. L'esterno firma l'1-0 biancoverde. Il Südtirol prova a rispondere subito: al 76', tiro di Casiraghi dalla distanza e Forte gira la sfera in angolo. Al 77', l'estremo difensore biancoverde è pronto anche su Marchi, ma l'azione viene fermata per fuorigioco. Al 79', entra Adamo al posto di Carriero, calcio d'angolo battuto da Aloi e Santaniello va a bersaglio: libero, con errore difensivo degli ospiti, l'attaccante per il tocco sottomisura. Battuto Poluzzi per il 2-0 Avellino. Al minuto 83, Marchi colpisce Adamo per recuperare la sfera: Rutella estrae il rosso. Il Südtirol chiude in 10 la sfida del “Partenio-Lombardi”. Ultimi secondi per Bernardotto e De Francesco al posto di Maniero e D'Angelo. Finale di controllo con la superiorità numerica per i lupi, che vincono con il finale di 2-0. Il primo atto è dell'Avellino, che ora può perdere al “Druso” di Bolzano anche un gol di scarto. Al rientro negli spogliatoi, rosso anche per El Kaouakibi.

Serie C - Playoff

Andata - Secondo Turno Nazionale

Avellino - Südtirol 2-0

Marcatori: 27' st Tito, 34' st Santaniello

Avellino (3-5-2): Forte; Laezza (26' st Rizzo), Dossena, Illanes; Ciancio, Carriero (33' st Adamo) , Aloi, D'Angelo (42' st De Francesco), Tito; Fella (26' st Santaniello), Maniero (42' st Bernardotto). All. Braglia. A disp. Pane, Leoni, Rocchi, L. Silvestri, Miceli, M. Silvestri, Errico.

Südtirol (4-3-2-1): Poluzzi; Morelli, Curto, Vinetot, Fabbri; Tait, Greco (43' st Fink), Karic (36' st Beccaro); Rover (36' st Fischnaller), Voltan (14' st Casiraghi); Odogwu (14' st Marchi). All. Vecchi. A disp. Pircher, Meneghetti, El Kaouakibi, Davi, Malomo, Polak, Magnaghi.

Arbitro: Rutella di Enna (assistenti Buonocore-Niedda, quarto ufficiale Maranesi)

Ammoniti: Illanes, Laezza, Greco, Curto, Braglia, Tait, Vecchi.

Espulsi: 38' st Marchi, El Kaouakibi dopo il fischio finale.

Recupero: 1' pt, 5' st