Avellino-Südtirol 2-0, Poluzzi: "Venderemo cara la pelle" Il commento del portiere dei bolzanini al termine della sfida del "Partenio-Lombardi"

"L'Avellino è stato bravo nel match e ha qualità. I gol? Il tiro di Fabio (Tito, ndr) è passato in mezzo alle gambe ed era indirizzato all'angolo. Il secondo gol? L'ho visto all'ultimo: non sono riuscito a intervenire in maniera pulita. Ci giocano molto sulle palle inattive. Dobbiamo essere più bravi. Al ritorno venderemo cara la pelle". Così Giacomo Poluzzi, al termine di Avellino-Südtirol 2-0, ai microfoni di "Focus Serie C - 0825" sul canale 696 TV OttoChannel, intervistato da Marco Festa. "Il nervosismo? Lo crea l'ambiente. Mi dispiace dirlo, ma l'Avellino è brava a giocarci. Le squadre del sud sono brave, io c'ho giocato al sud. - ha affermato il portiere dei bolzanini - Ci sono state circostanze che devono darci la giusta carica per mercoledì. Dovremo ribaltarla con coraggio e possiamo farlo. Le urla degli avversari ci hanno caricato. Sarà la spinta in più per la gara di ritorno, per una sfida brillante. Proveremo a vendere cara la pelle. Chi sarà stato più bravo accederà in semifinale. Avremo anche il pubblico e sarà una spinta in più, che può essere decisiva”.