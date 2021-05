Avellino-Südtirol 2-0, Santaniello: "Gol troppo importante" Il commento dell'attaccante: "Il ritorno? Non possiamo sottovalutarli. Lì sarà un'altra gara"

"Abbiamo tutti lo stesso obiettivo. Conta il risultato. Sono contento di aver segnato, il gol mancava da un po'. Ci credevo a questo gol. Ho un po' sofferto: l'atteggiamento è sempre stato giusto, ma il gol è troppo importante". Ecco il commento di Emanuele Santaniello, al termine di Avellino-Südtirol 2-0, ai microfoni di "Focus Serie C - 0825" sul canale 696 TV OttoChannel, intervistato da Marco Festa: "Al gol non c'ho capito tanto: è stata un'emozione infinita. Affrontiamo le gare con grinta: ognuno prova a portare la gara da sé, non siamo stati scorretti, abbiamo meritato la vittoria con occasioni create. Entrare o giocare dall'inizio cambia poco: non ci interessa chi segna, a noi interessa il risultato. Non possiamo pensare di aver già ottenuto l'accesso alla semifinale, non è finita ancora. Ci aspetta un'altra battaglia. Dobbiamo andare lì con la mentalità giusta. Il mister, durante l'anno, ha dato fiducia a tutti. Non cambia davvero nulla: vorrei partire dall'inizio, ma alla fine non incide. L'importante è il risultato. I tifosi ci sono sempre vicini. Ci hanno dimostrato l'importanza della maglia. Abbiamo ricambiato alla grande. Faremo di tutto per dargli soddisfazioni. Non abbiamo avuto tempo per studiare molto il Südtirol: sono forti fisicamente e hanno qualità. Non dobbiamo sottovalutarli perché lì sarà un'altra partita”.