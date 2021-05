Südtirol-Avellino, 50 biglietti per il ritorno: in omaggio ai tifosi La società irpina regalerà 50 ticket per l'accesso al "Druso" di Bolzano: le modalità

Alcuni biglietti ai club dei tifosi del nord, altri cinquanta saranno regalati ai supporter. Ecco le novità per i ticket d'accesso al "Druso" di Bolzano dedicati ai tifosi dell'Avellino. "L’US Avellino 1912 è lieta di regalare 50 biglietti ai propri tifosi per seguire il match di ritorno, valido per la seconda fase del turno nazionale di playoff di Lega Pro, tra Südtirol e Avellino in programma mercoledì 2 giugno 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Druso di Bolzano. - si legge nella nota del sodalizio irpino - La società ha già omaggiato con alcuni biglietti i club biancoverdi del nord italia tra cui i lupi del nord, il Club Avellino Modena, il Club Avellino Milano, il club Svizzera biancoverde e tanti altri tifosi residenti nel settentrione. La società invita le persone interessate ad inviare una mail, entro le 17.30 di oggi pomeriggio, 31 maggio 2021, con i propri dati anagrafici e relativo documento di riconoscimento all’indirizzo email: biglietteria@usavellino1912.com".

Normativa - Ogni persona che entra allo stadio deve presentare all’ingresso, oltre ad un documento di identità, l’autocertificazione compilata e l’esito di un test molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore che precedono l’inizio della partita o la certificazione vaccinale (per chi ha completato il ciclo la validità è di nove mesi a fare data dal completamento del ciclo vaccinale; per chi ha fatto solo una dose la validità scatta dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione) o essere in possesso di certificazione di avvenuta guarigione da covid-19 (la validità è di 6 mesi dalla data di fine isolamento).