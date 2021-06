Südtirol - Avellino, Vecchi: "90 minuti al massimo per ribaltare il risultato" Il tecnico degli altoatesini: "Abbiamo bisogno di una mano e i nostri tifosi ce la daranno"

La vigilia di Südtirol - Avellino nelle parole del tecnico degli altoatesini, Stefano Vecchi: “Servirà maggiore attenzione e un briciolo di fortuna in più, questo è il presupposto perché si riesca a ribaltare il risultato maturato all'andata. Sarà una partita complicata e difficile. L'Avellino è una squadra molto forte, ma abbiamo anche visto che gli abbiamo tenuto testa, per cui dobbiamo fare la classica partita perfetta. Questo comporta una maggiore attenzione e un limitare gli errori al minimo. Dobbiamo essere molto bravi. Avellino e Pro Vercelli sono diverse, l'Avellino è più strutturata ed esperta, se vogliamo ribaltare il risultato non basterà il primo tempo con la Pro Vercelli, ma 90 minuti al massimo. Se mi aspetto un Avellino sulla difensiva? Non credo, hanno abbastanza esperienza per sapere che non possono lucrare sul risultato, prenderanno qualche accorgimento, ma hanno la forza per potersi giocare la partita tranquillamente. Si torna a giocare sul terreno in erba, ci sarà un po' di pubblico e siamo contenti, è un segnale di un miglioramento della situazione generale e importante per il calcio, che senza pubblico è qualcosa senza anima. Abbiamo bisogno di una mano e i nostri tifosi ce la daranno. I giocatori stanno bene, c'è qualche acciaccato, ma dobbiamo gestire le squalifiche più che gli infortuni”.