Südtirol-Avellino 1-0: ko, ma i lupi volano in semifinale Più di un'ora di gioco in dieci: i biancoverdi strappano l'accesso per le Final Four

L'Avellino va ko al "Druso" di Bolzano. Risultato di 1-0 con il Südtirol nella gara di ritorno del secondo turno nazionale playoff, ma grazie alla vittoria dell'andata (2-0), i lupi di Piero Braglia accedono alla Final Four. L'Avellino vola in semifinale promozione con la capacità di contenere l'assalto bolzanino anche dopo l'espulsione di Aloi al 27' del primo tempo. Più di un'ora di gioco in dieci, due gol dei padroni di casa annullati per fuorigioco, rigore negli istanti conclusivi, trasformato da Casiraghi, ma l'Avellino strappa l'accesso per il turno successivo: continua il sogno promozione per i biancoverdi.

Südtirol-Avellino, la cronaca del match.

Il tabellino.

Südtirol-Avellino 1-0

Marcatori: 53' st Casiraghi

Südtirol (4-3-2-1): Poluzzi; Morelli, Curto, Vinetot (36' st Magnaghi), Fabbri (36' st Davi); Beccaro (1' st Odogwu), Fink (21' st Rover), Karic (9' st Greco); Voltan, Casiraghi; Fischnaller. All. Vecchi. A disp. Meneghetti, Pirchner, Malomo, Polak.

Avellino (3-5-2): Forte; Ciancio, Dossena, Illanes; Rizzo (41' st Adamo), Carriero (41' st Miceli), Aloi, D'Angelo, Tito; Santaniello (30' pt De Francesco), Maniero (29' st Bernardotto). All. Braglia. A disp. Pane, Leoni, L. Silvestri, Rocchi, Baraye, M. Silvestri, Errico, Fella.

Arbitro: Di Graci di Como

Assistenti: Ceccon-Cataldo

Quarto ufficiale: Zufferli

Espulso: al 27' pt Aloi (A) per doppia ammonizione.

Ammoniti: Curto (S), Voltan (S), Forte (A), Greco (S), Vinetot (S), Illanes (A), Adamo (A).

Angoli: 8-1 per il Sudtirol