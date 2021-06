Südtirol-Avellino 1-0, Vecchi: "Spero di aver perso con la promossa ai playoff" Il commento del tecnico degli altoatesini al termine della gara di ritorno del secondo turno

"Abbiamo fatto una stagione incredibile. Siamo stati in testa per sedici giornate e fino alla penultima di campionato abbiamo lottato per il primo posto con due punti di media a gara. È mancato il salto di qualità per vincere e si è visto anche con l'Avellino". Ecco il commento di Stefano Vecchi, al termine di Südtirol-Avellino 1-0, ai microfoni di "Focus Serie C - 0825" sul canale 696 TV OttoChannel, intervistato da Marco Festa a Bolzano: "Loro hanno saputo sfruttare gli episodi. Siamo consapevoli di un risultato straordinario nella stagione. L'Avellino? Con questa organizzazione, con queste capacità, riuscirà a ottenere la B, auguro di aver perso con la vincente dei playoff. - ha affermato il tecnico del Südtirol - Abbiamo fatto bene, ma dovevamo avere lucidità e qualità per creare altre situazioni. Ci dicono che il primo gol di Morelli fosse regolare. Ripeto: sono state due battaglie con due squadre di categoria. Chiaro che l'equilibrio poteva cambiare, purtroppo è una carenza nostra. Abbiamo subito pochissimi gol, ma su palla inattiva abbiamo pagato parecchio. I tifosi? GIà oggi c'è stato un assaggio di contesto accettabile. Spero sia solo il preludio del ritorno vero del pubblico".