Südtirol-Avellino 1-0, De Francesco: "Convinti della nostra forza" Il commento del centrocampista biancoverde al termine della gara di ritorno del secondo turno

"Era una gara importante e ci siamo qualificati. Era il nostro obiettivo, siamo contenti e pensiamo subito a domenica". Molto chiaro il centrocampista biancoverde, Alberto De Francesco, al termine di Südtirol-Avellino 1-0, ai microfoni di "Focus Serie C - 0825" sul canale 696 TV OttoChannel, intervistato da Marco Festa a Bolzano: "Il Padova in semifinale? Ci giochiamo la promozione fino in fondo. Siamo convinti della nostra forza e adesso lavoriamo per domenica. Cercheremo di dare il massimo. Nessuna gara è facile e poi oggi siamo stati in inferiorità. Nel turno precedente, abbiamo superato il Palermo. Poi, le due gare con il Südtirol molto impegnative e siamo felici per la qualificazione alla semifinale promozione. Oggi dovevo entrare nel modo migliore e sono contento, soprattutto per il risultato. Il ruolo? È particolare rispetto a quello del trequartista. Devi pensare di più alla squadra, ma lavorandoci in allenamento si migliora sempre".