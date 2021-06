Padova-Avellino, ecco l'orario del match di domenica Subito testa al primo atto della semifinale promozione in casa biancoverde

Sconfitta indolore, determinata dal rigore trasformato da Casiraghi al '98: subito dopo, il triplice fischio con l'Avellino, forte del 2-0 dell'andata, qualificata per la semifinale promozione. Festa biancoverde al "Druso" di Bolzano e la squadra irpina ha deciso di restare in Alto-Adige nell'attesa del primo atto del turno successivo. L'Avellino affronterà il Padova, reduce dal ko casalingo con il Renate: finale di 3-1 per i lombardi, ma ai veneti basta il gol trasformato nel finale del match di ritorno, dopo il 3-1 dell'andata. Prima sfida all'Euganeo, seconda al Partenio-Lombardi: l'andata, Padova-Avellino, si giocherà domenica e il calcio d'inizio dovrebbe essere fissato per le 20.45. È quanto emerge nell'attesa della comunicazione ufficiale da parte della Lega Pro per le semifinali promozione della Lega Pro.