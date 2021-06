L'Avellino lascia il ritiro di Salorno, scatta l'operazione Padova I biancoverdi sono definitivamente proiettati all'andata della semifinale playoff contro i veneti

L’Avellino ha lasciato il ritiro di Salorno dove ha preparato la gara di andata della semifinale playoff, in programma domani, alle 20,45, allo stadio “Euganeo”, contro il Padova. I biancoverdi hanno lavorato nel comune bassoatesino evitando la fatica per il rientro in sede, dato l'impegno ravvicinato, dopo la trasferta a Bolzano contro il Südtirol. Laezza e compagni hanno potuto giovare delle condizioni ideali, sia in termini di location, sia di accoglienza, per svolgere le sedute di allenamento in vista del prossimo appuntamento nei playoff di Serie C. Il club biancoverde, nell'annunciare il trasferimento in Veneto, ha colto l’occasione per “ringraziare la famiglia Franceschini ed il Comfort Hotel Erica, l’ASD Salornum, l’associazione Sports College, il lido Salorno per la messa a disposizione delle strutture, per la professionalità e, sopratutto, per l’ospitalità dimostrata”. A testimonianza dell'ottimo clima che si è instaurato la foto di rito prima della partenza. Scontato dire quale sia stato l'auspicio con cui tutti coloro che hanno accolto l'Avellino, lo abbiano salutato...