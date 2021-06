L'Avellino non ha mai vinto a Padova e per Braglia c'è il tabù Mandorlini Statistiche e curiosità alla vigilia dell'andata della semifinale dei playoff di Serie C

Settimo confronto ufficiale in terra veneta tra le due formazioni, con ospiti mai vittoriosi: a bilancio 4 successi dei padroni di casa (ultima 2-1 nella serie B 2013/14) e 2 pareggi (entrambi per 0-0, nella serie B 1989/90 e 1991/92). L’ultimo confronto all’ “Euganeo” è datato 30 maggio 2014, ultima giornata della B 2013/14, vittoria biancoscudata 2-1, con i patavini che erano già aritmeticamente retrocessi in Lega Pro e l’Avellino che vide sfumare l’accesso ai playoff promozione: in rete Melchiorri al 24’ e Diakite al 27’ per i veneti, Castaldo per gli irpini.

Da 13 partite ufficiali il Padova non finisce un incontro in parità, con ultimo “X” datato 28 febbraio scorso, 0-0 interno con il Cesena (Serie C): da allora si contano 9 vittorie e 4 sconfitte. Per il Padova, quella contro il Renate è stata la prima sconfitta casalinga dopo dieci match senza “KO”, dove aveva sommato 8 successi e 2 pareggi.

Due pareggi e 5 sconfitte nelle ultime 7 partite ufficiali esterne per l’Avellino, con ultimo successo biancoverde arrivato sul campo del Catanzaro per 1-0 in serie C, lo scorso 3 marzo. In questi 7 match presi in considerazioni, Avellino sempre a porta aperta con un totale di 13 gol subiti. Non solo: irpini a secco fuori casa da 225’, ultima rete di Carriero il 2 maggio scorso nell’1-1 a casa della Cavese, nell’ultima giornata di regular season, cui fanno seguito i residui 45’ al “Lamberti” e le due gare dei playoff, perse ambedue 0-1, a casa di Palermo e Sudtirol.

Fra gli allenatori che hanno terminato la regular-season della Lega Pro 2020/21, sarà quella dell’ “Euganeo” una sfida tra i coach più “esperti” della categoria: Mandorlini finora ha raggiunto quota 667 panchine ufficiali professionistiche in match ufficiali, Braglia addirittura 927. I due, inoltre, sommano 5 promozioni dalla C alla B: il coach biancoscudato ha condotto tra i cadetti l’Hellas Verona 2010/11 (proprio attraverso i play-off), Braglia vanta ben 4 ascese fra i cadetti, sulle panchine di Catanzaro nel 2003/04, Pisa nel 2006/07, Juve Stabia nel 2010/11 e Cosenza nel 2017/18, le ultime 3 sempre nei play-off.

Mandorlini imbattuto negli 8 precedenti tecnici ufficiali contro Braglia: 6 i successi per il mister biancoscudato (5 negli ultimi 5 incroci), 2 i pareggi (ultimo datato 2 maggio 2009, Sassuolo-Frosinone 1-1 in B).

(Fonte: Padova Calcio - Football Data) - Foto: padovacalcio.it