Avellino: squalificati Carriero e Ciancio, ma riecco quattro pedine Rientrano Adamo, Aloi, Forte e Illanes, che hanno scontato il turno di squalificato ieri sera

Dal comunicato ufficiale numero 485, relativo alle decisioni del giudice sportivo per le gare d'andata delle semifinali promozione, ecco la conferma della squalifica di Giuseppe Carriero e Simone Ciancio. Il centrocampista e il difensore hanno rimediato il secondo giallo consecutivo: da diffidati, il giallo estratto dall'arbitro, Francesco Cosso, costa l'indisponibilità dei due calciatori nella sfida di ritorno a Padova. Persi Carriero e Ciancio per la seconda infrazione, Piero Braglia ritrova chi ha scontato il turno di squalifica nel match dell'Euganeo. Rientrano in quattro: Emanuele Adamo, Francesco Forte, Julian Illanes e Salvatore Aloi. Gialli confermati anche per Giuliano Laezza, Riccardo Maniero, Pasquale Pane dell'Avellino e per Simone Della Latta, Emil Hallfredsson, Saber Hraiech e Anton Kresic del Padova, che vivranno la gara di ritorno, in programma mercoledì alle 17.30, al "Partenio-Lombardi", da diffidati con Aloi, Adamo, Alberto De Francesco, Alberto Dossena, Forte e Giuseppe Fella.