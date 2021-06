Torna Speciale Mercato su Ottochannel Appuntamento questa sera alle 20.15 sul canale 696 del digitale terrestre

Questa sera, alle 20.15, ci sarà su Ottochannel, canale 696 del digitale terrestre, il primo appuntamento con Speciale Mercato. Si entrerà nel vivo delle operazioni di mercato e nella fase di preparazione alla nuova stagione calcistica di tutte le squadre campane: dal Napoli al Benevento senza dimenticare la Salernitana, l'Avellino e tutti i club impegnati nel campionato di C. Appuntamento quindi imperdibile con tanti collegamenti per entrare direttamente in queste realtà. Dal lunedì al venerdì ci sarà una costante striscia di approfondimento per conoscere tutte le dinamiche del cacio campano.