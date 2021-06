Nota del Padova: "Sdegno e preoccupazione per le parole di Di Somma" Il direttore sportivo dell'Avellino ha attaccato il tecnico Mandorlini attraverso facebook

"Quando parli di Avellino e dell'Avellino lavati la bocca, scemo!". Salvatore Di Somma ci è andato già duro nel commento al post, su facebook, attraverso cui i colleghi di padovagol.it hanno riportato le dichiarazioni rese in conferenza stampa di Andrea Mandorlini, tecnico del Padova, che domani, alle 17,30, sfiderà i lupi al "Partenio-Lombardi" nel ritorno della semifinale playoff di Serie C. Parole pesanti, quelle rivolte dal direttore sportivo dei biancoverdi all'allenatore. Di Somma ha perso le staffe per il passaggio in cui Mandorlini ha ricordato le sfide ai tempi della Serie A, spiegando: "Ad Avellino può succedere di tutto, lo so per esperienza personale". Da qui il commento, impulsivo, che è stato rimosso quando era, però, ormai troppo tardi; quando, a colpi di screenshoot, la reazione era già diventata virale.

Il club veneto ha, dunque, preso posizione con un comunicato stampa: "Il Calcio Padova esprime sdegno e preoccupazione per le parole del Direttore Sportivo dell’US Avellino Salvatore Di Somma che, stando a quanto riportato da alcuni organi di informazione, sui social network si sarebbe rivolto con toni offensivi nei confronti del tecnico biancoscudato Andrea Mandorlini. La Società biancoscudata in questi giorni si è spesa affinché la semifinale playoff si svolgesse in un clima il più possibile disteso e di collaborazione. Le parole del sig. Di Somma, al contrario, potrebbero esacerbare gli animi e preparare il terreno per un incontro di calcio che con il fair play rischia di avere poco a che fare".

Nei prossimi minuti è attesa una replica dell'Avellino, che ha annunciato e poi annullato una conferenza stampa dello stesso Di Somma.