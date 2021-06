Semifinale playoff: Avellino-Padova 0-1, lupi eliminati Decisivo il gol di Della Latta al 28': i biancoscudati vincono e volano in finale promozione

Il Padova vince al "Partenio-Lombardi": i biancoscudati passano con il gol di Della Latta, realizzato al 28', decisivo per il successo, e conquistano il pass per la finale promozione (risultato finale di 0-1). Termina con un ko il cammino playoff dei lupi, eliminati con la sconfitta casalinga dopo il pari nell'andata della semifinale playoff.

Il tabellino.

Playoff - Final Four

Semifinale Ritorno

Avellino-Padova 0-1

Marcatori: 28' pt Della Latta

Avellino (3-5-2): Forte; Laezza (1' st Errico), Dossena, Illanes (33' st Miceli); Rizzo, Adamo (39' st Bernardotto), Aloi, D’Angelo (33' st De Francesco), Tito; Fella (21' st Santaniello), Maniero. A disp.: Pane, Leoni, Rocchi, L. Silvestri, Baraye, M. Silvestri. All.: Braglia.

Padova (4-3-1-2): Dini; Germano (16' st Nicastro), Kresic, Rossettini, Curcio; Hraiech (43' st Andelkovic), Della Latta, Halfredsson; Ronaldo (29' st Vasic); Chiricò (29' st Jelenic), Paponi (16' st Pelagatti). A disp.: Vannucchi, M. Mandorlini, Biancon, Firenze, Biasci, Andelkovic, Bifulco, Ejesi. All.: A. Mandorlini.

Arbitro: Colombo di Como

Assistenti: Garzelli e Barone

Quarto ufficiale: Natilla

Ammoniti: Rizzo (A), Illanes (A), Ronaldo (P), Dossena (A), Hraiech (P), Maniero (A), Aloi (A), Chiricò (P), Rossettini (A), Vasic (P)

Angoli: 6-5