Avellino - Padova 0-1, le pagelle Delude Fella, spicca la prova di Forte: tiene in vita i lupi per il tentativo finale

Avellino - Padova 0-1, la cronaca.

Marcatore: 28' pt Della Latta (P)

Forte: 7 - Non può nulla sul gol di della Latta. Poi è decisivo su Ronaldo in almeno due circostanze.

Laezza: 5.5 - Nervoso e qualche fallo di troppo lo costringono a una partita di sofferenza. Esce anche malconcio all'intervallo. (Dal 1' st Errico: 6 - Finalmente in campo e questa già è una notizia. Prova a cambiare la partita con la sua qualità e freschezza, ma non basta.)

Dossena: 6 - Un po' in difficoltà come tutto il reparto difensivo nel primo tempo, ma paga anche il tour de force di questo playoff. Sfiora il gol nel secondo tempo.

Illanes: 5. - Soffre da matti nel primo tempo, la sua è una partita nervosa, perde quasi sempre i duelli con Chiricò. (Dal 33' st Miceli: sv)

Rizzo: 6 - Cerca di proporsi, ma gli manca la migliore spinta e va in difficoltà quando Ronaldo si presenta dalle sue parti. Finale in crescita.

Adamo: 5.5 - Da interno parte bene e sembra l'unico con qualche idea in un centrocampo oggettivamente troppo orfano di Carriero (Dal 39' st Bernardotto: sv)

Aloi: 5.5 - Rientra dopo la squalifica e non trova le geometrie. Spesso gli si chiede di cantare e portare la croce, ma è nelle sue corde.

D'Angelo: 5 - Poco propositivo, sembra stanco e sulle gambe. In calo in questi playoff rispetto alla stagione regolare. (Dal 33' st De Francesco sv)

Tito: 5 - Lontano parente del giocatore apprezzato contro il Südtirol. Sbaglia troppi appoggi, non è da lui: oltremodo nervoso.

Fella: 4.5 - Delusione. È vero che gli attaccanti sono poco serviti, ma difficilmente va a prendersi spazi o palloni giocabili. Evanescente. (Dal 21' st Santaniello: sv)

Maniero: 6 - La solita generosità. Anche lui poco servito, cerca di far valere l'esperienza, ma non vede mai la porta tranne una bella conclusione nella ripresa.

Braglia: 5 - L'Avellino non riesce a fare mai la partita neanche con l'ingresso di Errico. Mancano soluzioni in corso d'opera. Impostata male e manca la giusta soluzione in corso d'opera.