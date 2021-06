Avellino-Padova 0-1, Laezza: "Grande rammarico, orgoglioso del gruppo" Il commento del capitano biancoverde al termine della gara di ritorno della semifinale promozione

"È il rammarico più grande. Uscire in questo modo fa male. Abbiamo fatto tanti sacrifici per i tifosi, per le nostre famiglie. Dispiace molto". Ecco il commento di Giuliano Laezza, al termine di Avellino-Padova 0-1, ai microfoni di "Focus Serie C - 0825" sul canale 696 TV OttoChannel, intervistato da Marco Festa al Partenio-Lombardi: "Forse ho una lussazione al gomito, ma sembra rientrata. - ha spiegato il capitano dei lupi - Ho lavorato duramente nel corso dell'anno. Volevo i playoff. Poi ci sta, fare bene o meno. Non facendo il ritiro, non essendo al cento per cento, qualcosa puoi concedere. Voglio fare i complimenti alla squadra. Siamo persone vere, un gruppo unito e sono orgoglioso".

I rimpianti: "Sono gare particolari, decise dagli episodi. Alla fine, c'è stato un episodio che ha deciso la partita. Non abbiamo concesso tantissimo. Loro sono una squadra strutturata. Hanno preparato delle situazioni su palla inattiva e hanno avuto la fortuna di sbloccarla così. Ormai è tardi. Purtroppo, le palle inattive dipendono da un attimo".

Il futuro: "Sono tranquillo, la mia intenzione è restare. - ha aggiunto Laezza - Parleremo con la società. Voglio una stagione diversa da quella vissuta. Ora stacchiamo la spina e recuperiamo le forze”.