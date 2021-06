Avellino, il bilancio del presidente D'Agostino Su facebook una lettera rivolta ai tifosi biancoverdi: lo sguardo già rivolto al futuro

Nel day after dell'eliminazione dalla semifinale playoff, contro il Padova, il presidente dell'Avellino, Angelo Antonio D'Agostino, ha utilizzato facebook per inviare un messaggio al popolo biancoverde tracciando un bilancio sulla stagione appena mandata in archivio: “Cari amici, cari tifosi. L'epilogo non è quello nel quale avevamo sperato e creduto. Per il quale insieme abbiamo lottato. Con determinazione, con passione. Con forza e con tenacia. Da veri lupi. Non siamo in finale, è vero, ma non è stata una stagione improduttiva. Anzi. Abbiamo gettato le fondamenta per costruire una squadra solida, che sia capace di affrontare nuove sfide. Per tornare a giocare nelle categorie che ci hanno già visto protagonisti, nelle quali abbiamo scritto pagine importanti per la vita calcistica non solo irpina. Siamo riusciti a far rinascere il nostro amato lupo. Vedere l’intera provincia riappassionarsi alla squadra mi ha riempito d’orgoglio. Assistere agli applausi a fine gara, anche dopo una sconfitta, mi ha emozionato. Voglio ringraziare quanti sui social, in privato e di persona mi stanno dimostrando stima ed affetto. Sono questi messaggi a darmi forza ed a spronarmi per dare sempre di più. Vi assicuro che non indietreggeremo di un millimetro; non verranno meno l'entusiasmo e la passione per la nostra squadra e per la nostra maglia. Continueremo a batterci insieme per portare in alto il nome dell'US Avellino. Io ci sarò. Confido nel fatto che ci siate anche voi. Come veri lupi”.