Avellino, la Curva Sud: "Certi che la società punterà a vincere il campionato" Tempo di bilanci per il tifo organizzato: "Ripartiamo da questo entusiasmo, provincia strepitosa"

Strepitosi nel trasmettere amore e passione all'Avellino nel corso di tutta la stagione, nonostante l'esilio forzato dal “Partenio-Lombardi”, causa Covid, commoventi nei playoff: dentro e fuori dal campo. Anche per i tifosi biancoverdi è tempo di bilanci. A tracciarli la Curva Sud con un comunicato di fine stagione: “È doveroso da parte nostra fare il punto della situazione a qualche giorno dalla sconfitta rimediata nella semifinale playoff. È stato un percorso per certi versi estenuante, ma sicuramente coinvolgente. Va dato atto ai ragazzi in campo, al mister, allo staff, al direttore e alla stessa società, che hanno saputo affrontare nel migliore dei modi questo campionato. Naturalmente, alla luce dei risultati ottenuti e della partecipazione avuta, siamo sicuri che la società punti a vincere il prossimo campionato, senza passare dalla lotteria dei playoff. Ma quel che ci preme far notare è l'amore che questa provincia ha dimostrato per l'Avellino. Tutti hanno risposto immediatamente a ogni minima sollecitazione della Curva, dimostrando amore verso questi colori, in maniera diversa, disinteressata e genuina. Come Curva, oltre a ringraziare tutti, vogliamo ripartire da questo entusiasmo, da questa ritrovata unità. Il merito è di tutti, quello che fa la differenza non è una grande Curva, ma una grande tifoseria. Ognuno di noi può e deve dare il suo apporto alla causa, ognuno di noi è importante e può fare la differenza. E lo abbiamo visto nelle ultime settimane dove la differenza l'abbiamo fatta noi, come tifoseria, comportandoci da grande piazza”.