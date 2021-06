Casertana, piacciono 3 calciatori dell'Avellino Calciomercato, possibile asse con i falchetti per sfoltire la rosa biancoverde

Sul taccuino della Casertana sono appuntati 3 calciatori dell'Avellino, a testimonianza che la stagione dei biancoverdi, conclusa in semifinale playoff, ha rappresentato una vetrina di primo livello per i tesserati del club irpino. I lupi potrebbero sfoltire il proprio organico grazie a una serie di trattative con i falchetti. Ai rossoblù piace Santaniello, ma finora non ci sono stati contatti ufficiali per l'attaccante, finito pure nel mirino della Turris. L'ex Picerno non vorrebbe cambiare aria, ma il direttore sportivo Di Somma ha pubblicamente chiarito che un paio di rinforzi nel reparto avanzato saranno la priorità e, dunque, escludendo Maniero, blindato sino al 2023 e protagonista di un'ottima stagione tra campionato e spareggi promozione; tolto Fella, rientrato alla Salernitana e destinato a essere girato in prestito in Serie B o C, a far posto ai nuovi arrivi saranno, con ogni probabilità, Santaniello e Bernardotto. L'ex Lanusei e Vibonese potrebbe essere un altro dei calciatori attenzionati dalla dirigenza della Casertana dopo l'ottima impressione che ha destato nella gara di ritorno, al “Pinto”, in cui andò in rete. Alla Casertana potrebbe, inoltre, interessare uno tra Miceli e Rocchi e il rilancio di Marco Silvestri, che in Guidi troverebbe un tecnico abituato a lavorare coi giovani. Cinque papabili per 3 potenziali operazioni in uscita, ma il calciomercato è solo all'inizio.