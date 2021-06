#Continuità, l'Avellino annuncia la conferma di Braglia e Di Somma Post social e curiosità: c'è anche la foto della stretta di mano. Dove? È celata da 4 ombre...

L'annuncio ufficiale del rinnovo di Piero Braglia e Salvatore Di Somma è arrivato poco dopo le 14. Attraverso i suoi canali social l'Avellino ha ripreso l'abitudine di sintetizzare i suoi momenti storici attraverso l'adozione di un hashtag che mette in evidenza una parola chiave. E l'ultima, scelta, vale come un comunicato: #continuità. Continuità del progetto tecnico; continuità del rapporto professionale con l'allenatore e il direttore sportivo, che hanno condotto i biancoverdi sino alla semifinale playoff di Serie C e ripartiranno con l'ambizione di vincere il prossimo campionato riportando i lupi in Serie B senza passare dalla lotteria degli spareggi promozione.

Proprio dietro quell'hashtag c'è, però, un dettaglio che in pochi hanno notato: le ombre di quattro figure che celano quattro profili ben noti alla piazza irpina. Da sinistra verso destra: il presidente Angelo Antonio D'Agostino; l'amministratore unico della IDC, Giovanni D'Agostino; il tecnico Piero Braglia e il direttore sportivo Salvatore Di Somma. Tutti “nascosti” dietro una stretta di mano che fa parte della grafica studiata per dare notizia dell'accordo avvenuto. Una grafica che con ogni probabilità rivelerà, per completare la campagna di comunicazione, nel momento della nota con cui verrà formalizzata l'intesa, le fisionomie a colori dei protagonisti dell'intesa raggiunta. Ecco la stretta di mano che sancisce l'inizio di un nuovo percorso. Venerdì, alle 18,30, la conferenza stampa che sancirà l'inizio della nuova stagione.