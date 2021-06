Alessandria in Serie B, battuto il Padova ai calci di rigore I grigi tornano in Cadetteria dopo 46 anni, decisivo l'errore dal dischetto di Gasbarro

L'Alessandria batte il Padova ai calci di rigore ed è la quarta promossa in Serie B dopo Como, Perugia e Ternana, che hanno vinto, rispettivamente, i gironi A, B e C di Serie C. Mandato in archivio lo 0-0 maturato domenica scorsa allo stadio “Euganeo”, nella gara di andata della finale playoff, anche al “Moccagatta” i 90 minuti regolamentari si sono conclusi a reti inviolate, grazie agli strepitosi interventi di Pisseri, sponda piemontese, e Dini, versante veneto. La sfida di ritorno è così sfociata nei tempi supplementari dove le fatiche accumulate sia nel corso della post-season, sia della partita, hanno inevitabilmente pesato al pari della grande pressione data l'importanza della posta in palio. Il naturale epilogo è stato, così, quello dei tiri dagli undici metri con l'errore decisivo di Gasbarro, incaricato di calciare il quarto penalty, e la rete della vittoria firmata da Rubin (primo rigore calciato in carriera): 5-4. Lacrime di gioia per Moreno Longo, tecnico dell'Alessandria, volto stravolto dalla delusione e giù di corsa negli spogliatoi Andrea Mandorlini, allenatore del Padova, che, dopo aver essere stato beffato in campionato dal Perugia ed aver eliminato Renate e Avellino negli spareggi promozione, non centra il salto di categoria a fronte della rosa faraonica messagli a disposizione. Fanno festa i grigi che tornano in Cadetteria a distanza di 46 anni, dopo averci provato e riprovato. Ci erano andato vicinissimo Braglia, stasera è realta anche grazie a un gol dell'ex biancoverde Eusepi. Stavolta è fatta.