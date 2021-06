Avellino, Luigi Silvestri: "Non vedo l'ora..." Messaggio social del difensore: lancia la sfida verso la nuova stagione

La stagione 2020/2021 è terminata solo da pochi giorni. Ufficialmente, solo dal primo luglio sarà davvero nuovo ciclo per l'Avellino, di continuità dal punto di vista dirigenziale e tecnico con la conferma del direttore sportivo, Salvatore Di Somma, e dell'allenatore, Piero Braglia. Primi messaggi verso il prossimo campionato per i calciatori della società irpina.

Luigi Silvestri lancia la sfida sui canali ufficiali social. "Non vedo l'ora...", questa la didascalia scelta dal difensore dei lupi alla foto in cui si rese protagonista di uno stacco aereo nel match vinto in regular season contro il Palermo, deciso da un suo gol realizzato da metà campo (1-0 finale al "Partenio-Lombardi" con il rilancio a spazzare via la sfera che sorprese l'estremo difensore dei rosanero, Alberto Pelagotti). Ecco il messaggio, sibillino e di apertura, verso la stagione di Serie C 2021/2022 da parte di Silvestri, recuperato per gli ultimi minuti dei playoff dopo l'infortunio rimediato sul finale della fase regolare, nella vittoria contro il Bari.