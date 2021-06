Avellino, difesa a 4 e l'ipotesi del trequartista Caccia a un profilo che mancava nella rosa con cui la squadra biancoverde ha raggiunto la semifinale

L'idea di determinare continuità anche sul terreno di gioco dopo averla espressa per lo staff tecnico e dirigenziale. La sessione estiva non presenterà stravolgimenti nella rosa biancoverde. L'Avellino aggiungerà profili utili per puntare a un campionato da primi posti con il cambio di modulo. Dalla difesa a 3, stabile nel percorso dell'ultima stagione, a quella a 4, preferita dal tecnico verso il campionato di Serie C 2021/2022: primi nomi in chiave irpina con il jolly del trequartista, il rifinitore tanto cercato nella gestione del primo anno da Braglia all'ombra del Partenio. Francesco Bombagi appare come il nome sottolineato con forza nell'elenco della società. Dal primo luglio, il nativo di Sassari, classe '89, non sarà più legato dal contratto, in scadenza, con il Teramo. Spunta anche il nome di Francesco Orlando, esterno offensivo che saluterà la Juve Stabia per fare rientro alla Salernitana, società con cui l'Avellino ha definito il prestito di Giuseppe Fella nell'estate del 2020. Nel frattempo, un club campano ha definito il suo staff tecnico. La Turris riparte dalla conferma dell'allenatore, Bruno Caneo.