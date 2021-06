Avellino, pronto un biennale per Bombagi Il sardo, classe '89, andò a segno nel match d'andata contro i lupi (1-1 con il Teramo)

Il trequartista, il rifinitore dietro le punte, tanto atteso e cercato lungo la stagione chiusa con la semifinale promozione, può essere il primo elemento della ripartenza verso il 2021/2022. All'Avellino piace Francesco Bombagi: il jolly offensivo sarà svincolato tra pochi giorni. Il contratto che lo lega al Teramo scadrà il prossimo 30 giugno e, quindi, tra una settimana il nativo di Sassari, classe '89, sarà libero con l'Avellino in pressing. Il club irpino proporrà al sardo, che andò a segno nel match d'andata del 9 gennaio scorso (1-1 al "Bonolis"), un contratto biennale: la formula - per durata dell'accordo - che può convincere il calciatore in base anche alle richieste economiche dell'entourage. La pista Bombagi è l'ulteriore riprova della modifica al sistema tattico (la difesa a 4) verso la nuova stagione, la seconda di Piero Braglia all'ombra del Partenio dopo il rinnovo siglato, al pari del direttore sportivo, Salvatore Di Somma, con la proprietà biancoverde, che ha preferito la continuità dopo il finale in crescendo nella seconda parte del campionato e nei playoff, che hanno ricreato entusiasmo in Irpinia.