Avellino, ritiro a Rivisondoli dal 24 luglio al 7 agosto La squadra biancoverde raggiungerà il comune in provincia di L'Aquila per la preparazione

Rivisondoli ospiterà l'Avellino per la preparazione estiva verso la stagione di Serie C 2021/2022. La squadra lavorerà nelle strutture sportive del comune in provincia di L'Aquila dal 24 luglio al 7 agosto. Quindici giorni di lavoro lontano dall'Irpinia per i tesserati biancoverdi. "L’US Avellino 1912 rende noto di aver definito le date e la sede del ritiro precampionato 2021/2022. - si legge nella nota del club del presidente Angelo Antonio D'Agostino - La fase di preparazione si svolgerà a Rivisondoli (AQ) dal 24 luglio al 7 agosto. Il club ringrazia fin da subito l’amministrazione comunale del centro abruzzese e l’Hotel Victoria, struttura ricettiva che ospiterà i biancoverdi, per la disponibilità e la professionalità mostrate in questa prima fase". Rivisondoli ha già ospitato l'Avellino per il ritiro estivo con la gestione tecnica di Massimo Rastelli.