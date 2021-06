Avellino, Illanes: stop ai prestiti, la Fiorentina vuole cederlo C'è poi il cambio di modulo: la squadra biancoverde giocherà a 4 nella prossima stagione

La sessione estiva di calciomercato inizierà ufficialmente il prossimo primo luglio: inevitabile la fase di stand-by, da pochi sussulti, in Serie C, anche perché la stagione 2020/2021 - da ritmi serrati - è terminata da pochissimo e con l'avvio del prossimo mese diversi calciatori saranno svincolati. Tra questi, c'è un elemento che piace molto all'Avellino: è Francesco Bombagi. Il trequartista sardo saluterà il Teramo. La trattativa non è ancora entrata nel vivo, ma si confermano i segnali di interesse per il nativo di Sassari, classe '89. All'Avellino piace Bombagi, al calciatore non può che far piacere l'idea biancoverde, l'obiettivo posto dal club, ovvero quello di vivere da protagonista anche il campionato 2021/2022 con l'ambizione del salto di categoria. Per Julian Illanes, che potrebbe rientrare nella prospettiva irpina per la prossima stagione, ci sono due aspetti, che saranno valutati lungoa l'estate. La Fiorentina sembra orientata a cedere definitivamente il difensore argentino. Stop, quindi, ai prestiti per Illanes, reduce da quattro cessioni a titolo temporaneo e rientri al club viola. Inoltre, l'Avellino appare pronto a costruire una difesa a 4. Il difensore è stato protagonista nel pacchetto a 3.