Avellino, sempre più 4-3-3 o 4-3-1-2 nella prossima stagione Caccia al trequartista, ma anche agli esterni offensivi per la seconda stagione del ciclo tecnico

Sono solo le prime battute di una sessione estiva di calciomercato che inizierà ufficialmente giovedì primo luglio. L'Avellino è al lavoro per rimodulare la rosa in base alla richiesta del tecnico. Piero Braglia vuole strutturare l'undici titolare con la difesa a 4. I biancoverdi saluteranno il 3-5-2 con cui si sono spinti fino alla semifinale promozione. Con l'ambizione di confermarsi protagonisti nella stagione 2021/2022, l'Avellino punterà sul 4-3-3 o sul 4-3-1-2. Per il secondo modulo, la società irpina ha messo nel mirino Francesco Bombagi: il trequartista, in uscita dal Teramo, è seguito dal club. Nel frattempo, dalla Sicilia filtrano i rumors di uscita di Mamadou Kanouté dalla rosa del Palermo. Il senegalese, classe '93, ala sinistra, avversario dei lupi con i rosanero nell'ottavo di finale playoff, è stato già alle dipendenze del direttore sportivo dell'Avellino, Salvatore Di Somma, nell'esperienza a Benevento. Intanto, sirene dalla Serie B per un centrocampista biancoverde, Santo D'Angelo.