Avellino, sguardo al reparto offensivo con il cambio di modulo Caccia agli esterni offensivi, utili per le idee del tecnico. Addio al 3-5-2

Sarà cambio di modulo per l'Avellino. L'undici titolare non sarà più stilato sul 3-5-2, di base nella stagione 2020/2021 per il cammino concluso con la semifinale promozione. Il mercato biancoverde porterà alla struttura di squadra con la difesa a 4: con i due centrali e i due esterni, cambierà anche anche l'impostazione della mediana e del reparto offensivo. La dirigenza irpina è chiamata ad aggiornare l'attacco in modo netto. Con il 4-3-1-2 occorre il trequartista e si conferma il nome di Francesco Bombagi nello scenario di mercato: il contratto del sardo con il Teramo scadrà mercoledì.

Con il 4-3-3 sarà caccia agli esterni offensivi: nelle idee biancoverdi ecco Francesco Orlando, reduce dalla stagione in prestito alla Juve Stabia e di rientro alla Salernitana, proprietaria del cartellino. Inoltre, c'è il nome di Cosimo Chiricò, tornato all'Ascoli dopo il prestito al Padova. Ipotesi di conferma, invece, per Emanuele Adamo. Il mercato inizia a muoversi dopo alcuni giorni di stand-by: Santo D'Angelo piace al Vicenza, ma sul centrocampista biancoverde c'è anche il Pisa. Nel frattempo, Giuseppe Fella ha salutato Avellino e sarà avversario dei lupi nella prossima stagione: l'attaccante di proprietà della Salernitana si trasferirà al Catanzaro.