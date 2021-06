Avellino, sguardo al Perugia non solo per Murano Le big del girone C su Bombagi. Da domani prime ufficialità di mercato

Solo da domani sarà davvero calciomercato. Via alla sessione estiva e alle prime ufficialità degli accordi già presi dalle diverse società. L'Avellino ha vissuto ore di tranquillità per gli aspetti tecnici con la documentazione regolare per l'iscrizione al campionato. Quella biancoverde è tra le cinquanta domande complete presentate alla Lega Pro e la società irpina è da giorni al lavoro sul mercato per ridefinire la rosa, ristrutturarla in base alle richieste del tecnico. Piero Braglia vuole impostare il nuovo Avellino con la difesa a 4 e il direttore sportivo, Salvatore Di Somma, studia le migliori soluzioni per la coppia di centrali e di esterni per il nuovo modulo.

Tommaso Cancellotti resta il nome caldo per la fascia destra: il terzino umbro, classe '92, è reduce dalla promozione in Serie B con il Perugia. Il club biancorosso sta valutando il riequilibrio tecnico nelle esigenze del torneo cadetto e diversi calciatori della rosa che ha vinto il girone B saluteranno Perugia. Con Cancellotti c'è un altro nome monitorato dall'Avellino: è quello di Jacopo Murano. La punta centrale, classe '90, ha realizzato 12 gol (11 in campionato) nell'ultima stagione. Nel frattempo, non c'è solo L'Avellino su Francesco Bombagi. Sul trequartista sardo, in uscita dal Teramo, ci sarebbe l'interesse di altre due big: Bari e Palermo.