Protocollo anti covid violato, ammenda per l'Avellino Provvedimento di conclusione delle indagini adottato per Luciano, Bianco e per il club

Ammenda di mille euro per Paola Luciano, amministratore unico e legale rappresentante tesserata per la società U.S. Avellino 1912 srl, per Antonio Bianco, responsabile sanitario tesserato per la società biancoverde, e di 1945 euro per l'U.S. Avellino: ecco quanto comunicato dalla Procura Federale con l'accordo raggiunto dalle parti per la violazione del protocollo anti covid con il presidente federale che non ha formulato osservazioni con il provvedimento di conclusione delle indagini e su quanto definito, come la richiesta di applicazione della sanzione dell'ex articolo 126 del codice di giustizia sportiva, formulata da Paola Luciano, in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società irpina, e da Bianco.

