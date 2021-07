Addio a Giuliano Zoratti, allenò l'Avellino nella stagione 1996/1997 In Campania è stato vice allenatore del Napoli nel 1982/1983. Ha guidato anche la Juve Stabia

Il calcio nazionale è in lutto per la scomparsa di Giuliano Zoratti all'età di 73 anni. Udinese, classe '47, calciatore prima, allenatore dopo, è stato il tecnico dell'Avellino per le prime dieci giornate del campionato di Serie C nella stagione 1996/1997, aperta dai lupi con il friulano in panchina e proseguita dall'undicesima alla diciannovesima giornata con Salvatore Di Somma e dal ventesimo turno fino all'epilogo stagionale con Pasquale Casale. Zoratti è stato anche il vice allenatore del Napoli nel campionato di Serie A 1982/1983 e ha guidato la Juve Stabia nella stagione 1998/1999.

Il comunicato della Juve Stabia - "La S.S. Juve Stabia, in tutte le sue componenti, si stringe nel dolore della famiglia Zoratti per la perdita del caro Giuliano. Giuliano Zoratti è stato allenatore della Juve Stabia nella stagione 1998/99".

Foto: pagina ufficiale Facebook Ism Gradisca