Avellino, Micovschi pronto al ritorno in Irpinia L'esterno offensivo vuole un ruolo da protagonista dopo l'esperienza di Reggio Calabria

Claudiu Micovschi è destinato al ritorno in Irpinia. L'Avellino è pronto a riabbracciare l'esterno offensivo romeno, di proprietà del Genoa, reduce dalla stagione in prestito, in Serie B, con la Reggina. Solo 7 presenze, per un totale di 308 minuti, nell'ultimo torneo cadetto per Micovschi, che vuole ritrovare il ruolo da protagonista. L'Avellino può garantirglielo. Il club irpino punta a inserire diversi esterni offensivi per il nuovo modulo, con la difesa a 4 e l'aumento delle pedine che saranno impiegate dalla trequarti in avanti. L'Avellino è deciso a ritrovare il nativo di Oradea, classe '99, già biancoverde nella stagione 2019/2020 con 35 presenze (30 in campionato, 1 nei playoff, 4 in Coppa Italia di Serie C) con 5 gol e 7 assist. L'obiettivo della dirigenza è quello di aumentare le scelte offensive. Non c'è solo il 4-3-3 nelle idee di Piero Braglia, ma anche il 4-3-1-2, ma per il secondo modulo occorre il trequartista. L'Avellino segue la pista che porta a Francesco Bombagi, ma sul jolly sardo, monitorato da tutte le big del girone C, c'è il Catanzaro in vantaggio.