Avellino, non solo Micovschi. Illanes verso la cessione in C

Lavoro sottotraccia che prosegue in casa Avellino. Mancano 20 giorni al ritiro precampionato, che non sarà più a Rivisondoli, bensì a Roccaraso, ma con la conferma delle date già immaginate nelle scorse settimane (dal 24 luglio al 7 agosto). L'obiettivo della società biancoverde è quello di consegnare al tecnico, Piero Braglia, una rosa rimodellata per garantire lo sviluppo del nuovo sistema tattico, con la difesa a 4, già dalla preparazione estiva.

Il primo ingresso può essere Claudiu Micovschi. L'esterno offensivo romeno appare destinato al ritorno in Irpinia per il riscatto dopo l'ultima stagione, da poche emozioni, con la Reggina. Dalla cadetteria alla terza serie, ma per ritrovare il biancoverde dell'Avellino: Micovschi ha già indossato la maglia dei lupi risultando decisivo all'ombra del Partenio nel 2019/2020. Nella parentesi a Reggio, il classe '99 è stato impiegato da esterno offensivo sinistro, ma vale come un jolly nelle soluzioni d'attacco. Un altro elemento versatile, capace di ruotare su più ruoli offensivi, è Marcello Falzerano, seguito con attenzione dalla dirigenza irpina. Il nativo di Pagani, classe '91, potrebbe valutare nuove destinazioni dopo la promozione in Serie B conquistata con il Perugia.

Nel frattempo, Julian Illanes è lanciato verso l'approdo al Pescara. L'argentino è stato protagonista in due fasi diverse ad Avellino ed è rientrato alla Fiorentina per fine prestito. I viola vorrebbero cedere definitivamente il difensore ai delfini.