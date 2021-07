Campobasso e Frosinone, amichevoli off-limits per i tifosi irpini I supporter biancoverdi devono mordere il freno in attesa di riabbracciare i propri beniamini

Il Campobasso ha comunicato il via alla prevendita dei biglietti per assistere all'amichevole con l'Avellino, in programma domenica primo agosto, allo stadio “Nuovo Romagnoli”, con calcio d'inizio alle 16,30. Sono mille i posti a disposizione dei soli residenti in Molise. Non sono previsti biglietti ridotti. I tagliandi sono in vendita presso lo store di Corso Vittorio Emanuele II e sul sito postoriservato.it. I tifosi biancoverdi non potranno assistere nemmeno a un'altra amichevole, quella in calendario il prossimo 4 agosto (ore 18) allo “Stirpe” con il Frosinone. I ticket, che si potranno acquistare esclusivamente presso i punti vendita autorizzati vivaticket e online su www.vivaticket.it (non presso la biglietteria dello stadio) sono disponibili solo per i residenti nella regione Lazio. I suppoter irpini dovranno, dunque, pazientare per tornare ad assistere dal vivo a una partita dei lupi in attesa di novità in merito alla necessità di essere in possesso del green pass per accedere sugli spalti nella stagione 2021/2022. Un provvedimento al vaglio per permettere di riaprire gli impianti sportivo al 75 per cento della capienza.