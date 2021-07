Da team manager a direttore sportivo: la scalata di Christian Vecchia Una vita nell'Avellino prima di trasferirsi al Genoa, ora è l'alba di una nuova avventura

Christian Vecchia si è ufficialmente diplomato direttore sportivo. L'ex team manager dell'Avellino, passato al Genoa nella scorsa estate, è nell'elenco degli allievi che, lo scorso 19 luglio, a Coverciano, hanno sostenuto e superato l'esame finale organizzato dal Settore Tecnico della FIGC. Con Vecchia sono diventati neo-direttori sportivi anche Marco Coppa, Samuele Donati, Matteo Sabbadini e Paolo Sturaro. Vecchia aveva lasciato il ritiro del Genoa, in Austria, per sostenere l'ultima prova che lo proietta verso un futuro con un ambizioso cambio di ruolo. A rendere noto il superamento dell'ultimo ostacolo verso la meta, il comunicato ufficiale numero 39, relativo alla stagione 2021/2022, pubblicato a Firenze, firmato dal segretario Paolo Piani e dal presidente del Settore Tecnico della FIGC, Demetrio Albertini. Dopo anni di duro e certosino lavoro nell'Avellino, seguiti dal trasferimento in Liguria, per Vecchia è l'alba di una nuova carriera e una splendida gratificazione. Un primo premio per i sacfrifici, principalmente la lontananza dalla sua Irpinia e dalla sua famiglia, pur di coltivare quello che è una passione più di un semplice lavoro. E la prima a esultare è, certamente, la sua famiglia, che lo ha sempre sostenuto e incoraggiato mentre la sua professionalità veniva riconosciuta prima a livello locale e poi nazionale.