Avellino - Napoli Primavera, la probabile formazione dei biancoverdi Primo test stagionale e primo undici iniziale scelto da Braglia: ecco gli interpreti

Primo test stagionale per l'Avellino, che nel pomeriggio, con calcio d'inizio alle 17,30, sfiderà il Napoli Primavera nel ritiro a Roccaraso. In mattinata Braglia ha lavorato su quelli che dovrebbero essere i due moduli che i biancoverdi alterneranno nel corso della stagione: il 4-3-1-2 e il 3-5-2, pronto a mutare forma in un 3-4-1-2. Il primo undici iniziale stagionale dovrebbe essere composto da Forte tra i pali; Ciancio, Sbraga, Dossena e Mignanelli in difesa; Mastalli, Aloi e D’Angelo a centrocampo; De Francesco alle spalle di Maniero e Santaniello in attacco. Sul fronte mercato il direttore sportivo Di Somma continua a lavorare per l'innesto di due esterni offensivi e due attaccanti. Stand-by per Trotta, passi in avanti per il ritorno di Castaldo; stretta finale per ottenere il via libera dagli agenti per un altro ritorno all'ombra del Partenio: quello del “promesso sposo” Micovschi. Tornando alla stretta attualità, attesi in Abruzzo tifosi dall'Irpinia, ma anche dalla Svizzera e da altre regioni dell'Italia. Intanto, Carriero va verso il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2023.

Avellino – Napoli Primavera, la probabile formazione dei biancoverdi.

Campo sportivo Roccaraso (ore 17,30)

Avellino (4-3-1-2): Forte; Ciancio, Sbraga, Dossena, Mignanelli; Mastalli, Aloi, D’Angelo; De Francesco; Maniero, Santaniello. All.: Braglia.