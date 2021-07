Avellino, sul taccuino c'è uno dei migliori marcatori dell'ultima Serie C Calciomercato. Trequartista, ha giocato prevalentemente da seconda punta: è in scadenza di contratto

Il nuovo numero 10 dell'Avellino potrebbe essere Alessio Curcio. Il club biancoverde ha sondato il terreno con l'entourage del trentunenne trequartista beneventano, che nell'ultima stagione, vissuta con la maglia del Foggia, ha giocato prevalentemente da seconda punta rendendosi protagonista di un'annata da incorniciare: 33 presenze e 14 gol. Nel tridente di Zeman, Curcio andrebbe a fungere da esterno d'attacco sinistro, ma è in scadenza di contratto e i satanelli non hanno nessuna intenzione di perderlo al parametro zero. Motivo per cui, mentre sembra ancora lontana l'eventualità di un rinnovo, si valuta anche a una cessione che, in ogni caso, non si concretizzerà in assenza di un'offerta importante. Il Foggia vuole monetizzare la partenza di Curcio e la palla passa, dunque, all'Avellino che, intanto, è orientato a passare al 4-3-1-2 rendendo alternativi il 3-5-2 o il 3-4-1-2 come sistemi di gioco. Curcio sarebbe, dunque, estremamente funzionale al sistema di gioco con cui Braglia intende rendere i lupi più propositivi ed incisivi in fase offensiva.